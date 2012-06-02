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Putin ile Hollande 'yaptırım'da ayrıldı

Rus Devlet Başkanı Putin, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştü.

Putin ile Hollande 'yaptırım'da ayrıldı

Rus Devlet Başkanı Putin, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştü.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:24
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Putin ile Hollande 'yaptırım'da ayrıldı
Rus Devlet Başkanı Putin, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile görüştü. Ağırlıklı olarak Suriye'deki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede Hollande "Suriye'ye yaptırımlar artırılsın" derken, Putin, yaptırımların artırılmasının çözüme katkı sağlamayacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Merkel'den sonra Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'la bir araya geldi.
Berlin'deki zirvede olduğu gibi Paris'teki görüşmenin de anamaddesi Suriye'ydi.
Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollande, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed iktidarı bırakmadığı sürece bu ülkede çözüm imkanı olmadığını söyledi.
Hollande, Suriye yönetimine yönelik yaptırımların artırılmasını istedi.
Suriye'deki iç savaşın risklerinin farkında olduğunu ifade eden Hollande, bununla birlikte Suriye'deki krizin çözümünün mutlaka Esad'sız olacağını vurguladı.
Hollande, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin başlaması için Esad'in iktidarı bırakması gerektiğini söyledi.
'YAPTIRIMLAR YARARSIZ' Putin ise Suriye'ye uygulanan yaptırımlara karşı olduğunun altını çizdi.  Yaptırımların artırılmasının ülkedeki krizin çözümüne katkı sağlmayacağını dile getiren Rus lider, BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın girişimlerine destek verdiğini ifade etti.


Son Güncelleme: 02.06.2012 01:24
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