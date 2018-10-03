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Putin'den 'Soçi mutabakatı'na övgü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile varılan Soçi mutabakatını, “çok iyi” bir anlaşma olarak niteleyerek, “Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” dedi.

Putin'den 'Soçi mutabakatı'na övgü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ile varılan Soçi mutabakatını, “çok iyi” bir anlaşma olarak niteleyerek, “Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:45
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Putin'den 'Soçi mutabakatı'na övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin, Suriye’de yasa dışı bir şekilde bulunduğunu belirten Putin, “ABD, Suriye’de bulunarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal ediyor.” diye konuştu.

"Çok iyi bir anlaşma"

Konuşmasında Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına da değinen Putin, “Bu, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinPutinSoçiBM
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