Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87108
ALTIN
146.986
DOLAR
3.7163
STERLIN
4.5899
EURO
3.9613
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de
İdlib'e 10 hava saldırısı
SON DAKİKA
İdlib'e 10 hava saldırısı
Enflasyon 'sebze' ile beslendi
SON DAKİKA
Enflasyon 'sebze' ile beslendi

Putin'den Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' emri

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

Putin'den Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' emri

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

07 Şubat 2017 Salı 12:09
4 Okunma
Putin'den Rus hava kuvvetlerine 'ani denetim' emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey ŞoyguDevlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle hava kuvvetlerinde "ani denetime" başlandığını duyurdu.

Şoygu, Rus basınında yer alan açıklamasında, ani denetim kapsamında hava savunma sistemleri ile hava kuvvetlerinin olası bir saldırıyı püskürtmeye yönelik durumunun denetleneceğini ve bu kapsamda bazı tatbikat ve eğitimler yapılacağını belirtti.

Rus ordusunda, 2011 yılından bu yana Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile zaman zaman ani denetimler düzenleniyor. Bu tatbikatların, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin test edilmesi ve ordunun barış zamanında savaş yeteneğini kaybetmemesi için düzenlendiği kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma Bakanı Sergey ŞoyguRusyaVladimir PutinAni Denetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
İdlib'e 10 hava saldırısı
İdlib'e 10 hava saldırısı
Çin nüfusu 2020'de 1,42 milyara ulaşacak
Çin nüfusu 2020'de 1,42 milyara ulaşacak
Esed rejimi çoğu sivil binlerce kişiyi yargısız infaz etti
Esed rejimi çoğu sivil binlerce kişiyi yargısız infaz etti
Lavrov'dan Suriye açıklaması
Lavrov'dan Suriye açıklaması
İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı
İsrailli bakan ağlamak için soğan kullandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ