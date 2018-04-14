Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden Düşmüyor
Caner Kızıl Olaylar Olaylar'la Gündemden...
'Bir Zamanlar Ben de'
'Bir Zamanlar Ben de'
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi

Putin'den operasyona tepki:

Putin'den operasyona tepki: Rusya en sert şekliyle kınamaktadır

Putin'den operasyona tepki:

Putin'den operasyona tepki: Rusya en sert şekliyle kınamaktadır

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:02
0 Okunma
Putin'den operasyona tepki:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu sert bir şekilde kınadığını bildirdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada Putin, Suriye’deki operasyona tepki gösterdi.

ABD ve müttefiklerinin Suriye’de sivil ve askeri altyapılara füze saldırısı düzenlediğini belirten Putin, operasyonu “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımı olmaksızın, Birleşmiş Milletler tüzüğünü, uluslararası hukuk normları ve ilkelerini ihlal ederek terörle mücadelenin ön saflarında yer alan egemen bir devlete karşı saldırgan bir eylem” olarak nitelendirdi.

Bir yıl önce ABD’nin yine Suriye’de sivillere karşı "kimyasal madde kullanıldığı bahanesi" ile Şayrat üssüne saldırdığını ifade eden Putin, bu defa da bunun Şam’ın banliyösü Duma’da gerçekleştiğini aktardı. Rus askeri uzmanların bölgede klor ya da herhangi zehirleyici bir maddeye rastlamadığını kaydeden Putin, bu yönde yerel halktan da hiç kimsenin kimyasal saldırıyı doğrulamadığını savundu.

Putin, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tüm şartları açıklığa kavuşturmak için Suriye’ye uzmanlarını gönderdi. Ancak bazı Batılı ülkeler soruşturmanın sonucunu beklemeden askeri operasyon gerçekleştirerek, bunu aşağılayıcı bir şekilde ciddiye almadı. Rus askerlerinin teröre karşı meşru hükümete yardım ettikleri Suriye’ye yapılan saldırıyı, Rusya en sert şekliyle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin eylemleri ile Suriye’deki insani felaketi daha da derinleştirdiğini kaydeden Putin, 7 yıldır işkence eden teröristlerden muzdarip olan Suriye halkının yeni bir göç dalgasına itildiğini ifade etti. Putin, “Suriye çevresinde halihazırda gerilimin artması uluslararası ilişkilerin tüm sistemi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Tarih her şeyi gösterecektir. Tarih Washington’a Yugoslavya, Irak ve Libya’daki katliamlardan dolayı ağır bir sorumluluk yüklemektedir.” dedi.

Ayrıca Putin, Rusya’nın, ABD’nin ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini tartışmak üzere BMGK’nin acil toplanması için çağrı yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
103 güdümlü füzeden 71’i engellendi
103 güdümlü füzeden 71’i engellendi
Slovenya erken seçime gidecek
Slovenya erken seçime gidecek
Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı var
Gazze'deki hastanelerde tıbbi malzeme ihtiyacı var
Mısır'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı
Mısır'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı
Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak
Rusya'dan popüler mesajlaşma uygulamasına yasak
BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli
BM ve DSÖ Doğu Guta'daki siviller için endişeli
Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı
Tac Mahal'in minareleri devrildi
Tac Mahal'in minareleri devrildi
NATO'dan Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya kınama
NATO'dan Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya kınama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ