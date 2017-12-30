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Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:17
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Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
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MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti.

Vladimir Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı

AA

Anahtar Kelimeler:
PutinErdoğanYeni YılMesajönce Vatan
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