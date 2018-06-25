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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:58
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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. 

Bölgesel konularda işbirliğinin önemi vurgulandı

Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti. 

İki liderin, Türkiye ve Rusya'nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda da iş birliği yapmalarının önemini de vurguladı.

AA

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PutinKutlamaErdoğanSeçimönce VatanTelefon
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