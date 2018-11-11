Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92839
ALTIN
212.028
DOLAR
5.4915
STERLİN
7.0672
EURO
6.2205
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Son Dakika
Fenerbahçe 6 hafta sonra!...
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Son Dakika
Kasımpaşa deplasmanda kazandı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Havayolu yolcuları arttı
Havayolu yolcuları arttı
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
Endonezya'da heyelan: 7 ölü

Putin'den 'Avrupa ordusu'na destek

Putin: Avrupa ülkelerinin güvenlik alanında bağımsız olma isteği çok doğal

Putin'den 'Avrupa ordusu'na destek

Putin: Avrupa ülkelerinin güvenlik alanında bağımsız olma isteği çok doğal

11 Kasım 2018 Pazar 20:15
0 Okunma
Putin'den 'Avrupa ordusu'na destek

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal." dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russia Today Fransa'nın sorularını cevapladı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yakın zamanda tekrar gündeme getirilen "Avrupa ordusu" fikrinin sorulması üzerine Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, bu çerçevede Fransa'nın önemli bir rol oynadığını kaydederek, Avrupa ordusu fikrinin NATO'ya alternatif olabileceğini belirtti.

Trump - Putin görüşmesi G-20 Zirvesi'ne kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'la "selamlaşma" fırsatı olduğuna ancak resmi bir ikili görüşme gerçekleştirmediklerine dikkati çeken Putin, 30 Kasım'da Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi çerçevesinde Trump ile bir araya geleceğine işaret etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Vladimir PutinRusya Devlet BaşkanıAvrupa GüvenlikAvrupa Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya liderleri anma töreninde buluştu
Dünya liderleri anma töreninde buluştu
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
Endonezya'da heyelan: 7 ölü
Sırbistan 'Balkanların Çin'i' oluyor
Sırbistan 'Balkanların Çin'i' oluyor
California'daki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor
California'daki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor
California'daki orman yangınları
California'daki orman yangınları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi
Trump ve Macron Suudi Arabistan'dan daha fazla bilgi istedi
Gine Körfezi'nde 9 ayda 156 korsan saldırı yaşandı
Gine Körfezi'nde 9 ayda 156 korsan saldırı yaşandı
Ülkesini terkeden Venezuelalı sayısı 3 milyona ulaştı
Ülkesini terkeden Venezuelalı sayısı 3 milyona ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ