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Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, İspanyol yargısına karşı Avrupa'dan yardım istedi.

Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, İspanyol yargısına karşı Avrupa'dan yardım istedi.

07 Kasım 2017 Salı 13:25
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Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemontİspanyol yargısına karşı Avrupa'dan yardım istedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Puigdemont, eski Katalonya yerel hükümetinin 4 bakanıyla Katalonya radyosuna yaptığı açıklamada, "Avrupa, bir hükümetin üyelerini hapiste veya sürgünde tutamaz." ifadelerini kullandı.

Puigdemont, İspanya'nın eski Katalan hükümetinin 8 bakanını Madrid'deki cezaevlerinde tutarak "insan hakları ihlali yaptığını" savundu.

İspanyol yargısının Katalan siyasetçiler hakkında aldığı kararların Avrupa'daki mahkemeler tarafından iptal edileceği beklentisini dile getiren Puigdemont, "Her şey uluslararası mahkemelerde son bulacak ve İspanya bir kez daha uluslararası mahkemelerde utanç yaşayacak." dedi. Puigdemont, Bask bölgesinde geçmişte yaşanan bazı olaylardan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İspanya'ya verdiği cezaları hatırlattı.

Eski Katalonya yerel hükümetinin 4 bakanıyla "İspanya tarafından yasama dönemi çalınan Katalanların haklarını savunmak ve konunun uluslararası mahkemelere taşınması için çalışmak" üzere Brüksel'de bulunduklarını açıklayan Puigdemont, "Katalonya meselesini uluslararasılaştırmak, tutuklu arkadaşlarımıza da yardım edecek. Çünkü hepimiz bir siyasi baskının kurbanıyız. Katalonya'da olanlar, onlar (İspanya) için küçük düşürücü bir şeydi. O yüzden nefret ve öç alma duyguları ile hareket ediyorlar." dedi.

Katalonya'da 21 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Puigdemont, "21 Aralık'taki seçimleri bağımsızlık yanlısı blok kazanırsa İspanya bu sonucu kabul etmeli. Seçimleri bağımsızlık yanlısı blok kazanırsa Avrupa, 'Buna saygı duyacak mısınız?' diye İspanya devletine sormalı. Demokrasi çoğunluğun arzusuna saygı göstermektir. Bunun sınırı olamaz. Eğer İspanyol devleti 21 Aralık için sınırlama koyacaksa bunu şimdiden söylemeli." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski KatalonyaPuigdemontCarles Puigdemontİspanyol
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