Protestocuları öldüren polise 5 yıl

KAHİRE





Kaçak olduğu sırada gıyabında idamla yargılanan Muhammed el-Sünni'nin, başkent Kahire'nin Zevya el-Hamra mahallesinde 28 Ocak 2011'de 18 protestocunun öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulunarak 5 yıla mahkum edildiği belirtildi.

El-Sünni'nin polise teslim olduktan sonra emekli olduğu kaydedildi.

Mısır'da Gize Ceza Mahkemesi de geçen hafta, halk ayaklanması sırasında protestocuları öldürmekten suçlu bulunan 5 polisi gıyabında 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmış, iki polisi de birer yıl hapse mahkum ederek cezalarını tecil etmişti. Davada 10 polis ise beraat etmişti.