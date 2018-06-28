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Prens William’dan Kudüs’teki kutsal mekanlara ziyaret

Prens William, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile Kıyamet Kilisesi'nin yanı sıra, Eski Şehre nazır bir konumda olan Zeytin Dağı'nı da ziyaret etti.

Prens William’dan Kudüs’teki kutsal mekanlara ziyaret

Prens William, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı (Ağlama Duvarı) ile Kıyamet Kilisesi'nin yanı sıra, Eski Şehre nazır bir konumda olan Zeytin Dağı'nı da ziyaret etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:58
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Prens William’dan Kudüs’teki kutsal mekanlara ziyaret

KUDÜS

İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens WilliamFilistin ziyareti kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan kutsal mekanları ziyaret etti.

Prens William, kutsal mekanları ziyareti öncesi işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Eski Şehir bölgesine nazır Zeytin Dağı’na çıkarak bir süre Eski Şehri seyretti.

Eski Şehre geçmeden önce Zeytin Dağı’nın eteklerinde bulunan Azize Meryem Ana Ortodoks Kilisesi’ni de ziyaret eden İngiliz Prens, yine aynı kilisede metfun babaannesi Battenberg Prensesi Alice’in kabrini de ziyaret etti.

İngiliz Prens Zeytin Dağı gezisinin ardından Eski Şehre geçerek burada bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Prens William’a ziyareti boyunca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti.

Harem-i Şerif’in ardından Yahudilerin en kutsal mekân olarak saydığı, Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) geçen Prens William, Yahudilerin Kipasını takarak, kendisine eşlik eden hahamlardan bilgi aldı. Ağlama Duvarı'na sağ elini koyarak yaklaşık iki dakika dua eden İngiliz Prens, Yahudiler gibi içinde dilekler içeren bir notu Ağlama Duvarı'ndaki aralıklara yerleştirdi.

İngiliz Prens, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan kutsal mekan ziyaretini yine buradan bulunan ve Hristiyan dünyasının en kutsal mekânı sayılan Kıyamet Kilisesi’ni ziyaret ederek sona erdirdi.

Prens William, dün de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiş, ardından da işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı’nı ziyaret etmişti.

İngiliz Prens, pazartesi günü de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ilk isim olan Prens William, öncesinde de Ürdün'de bir dizi temaslarda bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prens WilliamKudüsKutsal Mekan
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