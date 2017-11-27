Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
105348
ALTIN
163.060
DOLAR
3.9160
STERLİN
5.2252
EURO
4.6741
Prens Harry nişanlandı
Prens Harry nişanlandı
'e-kitap' dönemi
'e-kitap' dönemi
Taha Akgül hırs yaptı
Taha Akgül hırs yaptı
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Bursaspor sahasında galip
Bursaspor sahasında galip

Prens Harry nişanlandı

İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens Harry'nin, Amerikalı oyuncu Markle ile nişanlandığı duyuruldu.

Prens Harry nişanlandı

İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens Harry'nin, Amerikalı oyuncu Markle ile nişanlandığı duyuruldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:19
24 Okunma
Prens Harry nişanlandı

İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Prens Harrynin, Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile nişanlandığı bildirildi.

Harry'nin babası Galler Prensi Charles'ın resmi konutu Clarence House'dan yapılan açıklamada, Harry ile Markle'ın bu ay başında Londra'da nişanlandıkları duyuruldu.

Açıklamada, kraliyet düğününün bahar aylarında yapılacağı ve çiftin evlendikten sonra resmi konutları olarak Kensington Sarayı'nda ikamet edecekleri belirtildi.

İngiltere Kraliçesi ve Harry'nin babaannesi 2. Elizabeth'in de gelişmelerden dolayı memnuniyet duyduğu ve çifte mutluluk dileklerini ilettiği aktarıldı.

Düğün tarihinin ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

Geçen yıl Prens Harry'nin resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, çiftin son birkaç aydır ilişki yaşadıkları belirtilerek, Markle'ın basının tacizine maruz kalmasından duyulan rahatsızlık vurgulanmıştı.

Ünlüler dünyasının gözde bekarlarından 33 yaşındaki Prens Harry, özel yaşamıyla ilgili sık sık magazin haberlerine konu oluyordu.

Kraliyet tahtının veliahtı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın beşinci sıradaki varisi.

Meghan Markle ise 36 yaşında ve oyunculuk yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliyet TahtıPrens Harry
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım İngiliz yatırımcılarla bir araya geldi
Başbakan Yıldırım İngiliz yatırımcılarla bir araya geldi
Ekonomi Bakanı Zeybekci İran'da
Ekonomi Bakanı Zeybekci İran'da
'PKK/PYD/YPG'ye karşı tüm tedbirleri tereddütsüz almaya devam edeceğiz'
'PKK/PYD/YPG'ye karşı tüm tedbirleri tereddütsüz almaya devam edeceğiz'
Gürcistan'daki terör operasyonu
Gürcistan'daki terör operasyonu
Buz pateninde dünya şampiyonası vizesi
Buz pateninde dünya şampiyonası vizesi
Çin’de fabrikada patlama
Çin’de fabrikada patlama
PAKİSTAN TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER VE GEMİ ALACAK
PAKİSTAN TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER VE GEMİ ALACAK
Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu
Pakistan'da protestoculara müdahale durduruldu
Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi
Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ