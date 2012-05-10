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Prens Charles hava durumu sundu

İngiltere tahtının birinci sıradaki varisi Galler Prensi Charles, BBC'de hava durumu sundu.

Prens Charles hava durumu sundu

İngiltere tahtının birinci sıradaki varisi Galler Prensi Charles, BBC'de hava durumu sundu.

10 Mayıs 2012 Perşembe 18:36
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Prens Charles hava durumu sundu

İngiliz yayın kurumunun İskoçya'daki merkezini, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile ziyaret eden Prens Charles, BBC haber spikerinin "Şimdi de hava durumuna bakalım. Bu gece hava durumu ekibimizin yeni bir üyesi var, sözü ona bırakıyorum. Majesteleri buyurun" anonsunun ardından, ülkedeki hava durumunu sunmaya başladı.

BBC'nin hava durumu haritası önünde ayakta duran Prens Charles, ekrandan İskoçya'daki kraliyet ailesine ait yerlere de atıflarda bulunularak hazırlanan yazıyı okudu. 
Prens Charles'ın, "Ülke genelinde hava soğuk olacak, 8 dereceyi aşmayacak. Neyse ki tatil değil" sözleri stüdyodakileri güldürdü. 
Prens Charles ve eşi Camilla, BBC İskoçya'nın merkezini yayın kurumunun 60'ıncı yılını kutlaması dolayısıyla ziyaret etti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 10:37
Anahtar Kelimeler:
Prens Charles
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