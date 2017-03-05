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'Prekaz Katliamı' kurbanları anılıyor

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin de aralarında bulunduğu 54 kişinin Sırp güçleri tarafından öldürüldüğü "Prekaz Katliamı"nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği başladı.

'Prekaz Katliamı' kurbanları anılıyor

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun kurucu Adem Jashari'nin de aralarında bulunduğu 54 kişinin Sırp güçleri tarafından öldürüldüğü "Prekaz Katliamı"nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliği başladı.

05 Mart 2017 Pazar 19:00
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'Prekaz Katliamı' kurbanları anılıyor

PRİŞTİNE

Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) kurucu ve komutanlarından Adem Jashari'nin de aralarında bulunduğu 54 kişinin Sırp güçleri tarafından öldürüldüğü "Prekaz Katliamı"nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve üç gün sürecek "UÇK Destanı" isimli anma etkinliği başladı.

Başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen askeri törene Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan İsa Mustafa, Kosova Güvenlik Güçleri (FSK) Bakanı Haki Demolli, FSK Komutanı Rrahman Rama ve Kosovalılar katıldı.

"Kosova halkının en destansı günlerinden biri"

Törende konuşan Thaçi, etkinliğin Kosova halkının en destansı günlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Kötü niyetli çevrelerin tavırlarının UÇK'yı kirletemeyeceğini ifade eden Thaçi, UÇK mahkumlarının Kosova halkının kahramanları olduğunu kaydetti.

Thaçi, anayasal yetkileri dahilinde FSK'nın Kosova Silahlı Kuvvetlerine dönüşmesi yolundaki gerekli yasal yolları kullanacağını vurgulayarak, "Yeni yasası ile FSK, Kosova'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarını koruyacak. Aynı şekilde bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına da katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Prekaz Katliamı"

Kosova'da, Sırp ve Arnavut kuvvetleri arasındaki savaşın devam ettiği 1998 yılında, ülkenin orta kesimlerindeki Prekaz köyünde, UÇK'nın kurucularından Adem Yaşari'nin yanı sıra ailesinin ve bazı misafirlerinin bulunduğu ev ağır silahlara sahip Sırp güçlerince kuşatılmış ve ateş altına alınmıştı. 5-7 Mart 1998'de düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 54 kişi hayatını kaybetmişti.

Kosova'nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olan Yaşari'nin adı başkent Priştine'deki havalimanının yanı sıra Mitrovitsa'daki stadyumda da yaşatılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PriştinePrekaz KatliamıKosova Kurtuluş Ordusu
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