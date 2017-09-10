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Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı

Yeni Bir Hayat CEO'su Akaydın, 'Portekiz Hükümeti, sunduğu yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı sayesinde 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.' dedi.

Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı

Yeni Bir Hayat CEO'su Akaydın, 'Portekiz Hükümeti, sunduğu yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı sayesinde 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.' dedi.

10 Eylül 2017 Pazar 11:48
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Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı

İSTANBUL - Avrupa genelinde serbest dolaşım hakkı, yatırımda uzun vadede yüksek getiri ve vergi açısından cazip koşullar sunarak yabancı yatırımcıyı ülkesinde gayrimenkul sahibi yapmak için harekete geçen Avrupa ülkeleri son yıllarda bundan ciddi gelir elde etti.

Bu ülkelerden Portekiz, yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı (Portugal Golden Visa) sayesinde, 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.

Yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim alanında danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat Üst Yöneticisi (CEO) Şevki Akaydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekiz Hükumeti'nin yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı sayesinde 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldığını kaydetti.

2012'de yasalaşan yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programının yabancı yatırımcılara oturum izni, 5 senenin sonunda ömür boyu geçerli daimi oturma izni, 6 yılın sonunda ise vatandaş olma hakkı tanıdığı bilgisini veren Akaydın, bunun için 500 bin avro değerinde bir gayrimenkul alma kriteri bulunduğunu dile getirdi.

"Çin 3 bin 472 yatırımcı ile ilk sırada"

Şevki Akaydın, Portekiz'in sunduğu program sayesinde 31 Temmuz 2017 itibariyle 4 bin 945 yatırımcıdan 2,9 milyar avro gayrimenkul yatırımı aldığını bildirdi.

Birçok ulustan talep gören program özelinde oturma izni alan yatırımcılar sıralamasında Çin'in 3 bin 472 yatırımcı ile ilk sırada olduğunu aktaran Akaydın, "Brezilya 432 yatırımcı ile ikinci, Güney Afrika 201 yatırımcı ile üçüncü, Rusya 179 yatırımcı ile dördüncü, Lübnan da 103 yatırımcı ile beşinci sırada." diye konuştu.

Akaydın, 2012'de 2 kişi ile başlayan programın 2013'te 434, 2014'te bin 467, 2015'te 707, 2016'da bin 354 ve 2017 Temmuz ayı sonu itibariyle de 981 yatırımcı olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

Portekiz hükümetinin teşvik politikaları arasında en çok öne çıkanın satın alınan gayrimenkulün konut ya da ticari olarak seçilebilmesi, 5 sene boyunca kiralanabilmesi ve 5 senenin sonunda daimi oturum hakkı alındıktan sonra satılabilmesi olduğuna dikkati çeken Akaydın, "Böylece yatırımcılar hem yatırımlarını 5 senenin sonunda geri alabiliyorlar hem de 5 sene boyunca kira geliri elde edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Yatırımın yapıldığı ilk yılın sadece 7 günü Portekiz'de geçirilme şartı bulunuyor"

Yeni Bir Hayat CEO'su Akaydın, Portekiz'in son yıllarda gözde emlak yatırım noktalarından biri olmasının, her yıl 13 milyondan fazla turist ağırlamasının da payı büyük olduğunu söyledi.

Özellikle başkent Lizbon'un Urban Land Institute (ULI) ve PwC'nin Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017 Raporu'na göre mevcut emlak yatırımları bakımından 7. sırada, gelişme öngörüleri bakımından da 8. sırada yer aldığını belirten Akaydın, Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre söz konusu ülkede 2016 yılında ev fiyatlarının 2015'e göre yüzde 7,1 artış gösterdiğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PortekizYabancıGayrimenkulÖnce Vatan Gazetesi
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