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Pompeo, Rusya'yı suçladı

Pompeo, Rusya'yı "Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırmakla" suçladı

Pompeo, Rusya'yı suçladı

Pompeo, Rusya'yı "Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırmakla" suçladı

27 Kasım 2018 Salı 09:39
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Pompeo, Rusya'yı suçladı

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile telefonda görüşerek ABD'nin, Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo-Poroşenko görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Pompeo'nun, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Kerç Boğazı'ndaki saldırgan tavrını" gündeme getirdiği ve "ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının altını çizdiği" ifade edildi.‎

Poroşenko'nun da ABD'nin desteğini takdirle karşıladığını dile getirdiği belirtilen açıklamada, ikilinin, Kerç Boğazı'ndaki olayın ardından gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Pompeo, Moskova'yı suçladı

Öte yandan Pompeo, söz konusu olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve Rusya'yı Kerç Boğazı'nda gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Pompeo, Rusya'nın Ukrayna gemileriyle ilgili adımının uluslararası hukukun ihlal edilmesi anlamına geldiğini savunarak, "ABD, Rusya'nın bu saldırgan eylemini kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Açıklamasında hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Poroşenko'ya "doğrudan temas kurarak konuşun" çağrısında da bulunan Pompeo, ABD'nin Normandiya Dörtlüsü formatını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Pompeo, açıklamasının sonunda, "ABD, Ukrayna'nın egemenliğini ve karasuları da dahil uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde toprak bütünlüğünü desteklemektedir." değerlendirmesine yer verdi.

AA

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