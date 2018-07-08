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Pompeo, Kuzey Kore'ye Vietnam'ı örnek gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD ile ilişikilerini normalleştirme konusunda, bir zamanlar ABD ile düşman olan Vietnam'ın izlediği yolu örnek alması gerektiği belirtti.

Pompeo, Kuzey Kore'ye Vietnam'ı örnek gösterdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD ile ilişikilerini normalleştirme konusunda, bir zamanlar ABD ile düşman olan Vietnam'ın izlediği yolu örnek alması gerektiği belirtti.

08 Temmuz 2018 Pazar 18:29
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Pompeo, Kuzey Kore'ye Vietnam'ı örnek gösterdi

Asya ülkeleri turunda Kuzey Kore ve Japonya'nın ardından Vietnam'ı ziyaret eden Pompeo, Vietnam'ın eski düşmanı ABD ile ilişkilerinin geliştirerek "ekonomik mucizeye" imza attığına işaret ederek, Pyongyang yönetimine aynı yolu izlemesi çağrısı yaptı.

Başkent Hanoi'de ABD-Vietnam İş Konseyi temsilcilerine hitap eden Pompeo, Vietnam'ın ABD ile yıllarca süren çatışma ve güvensizliğin ardından 1995'te ABD ile ilişkilerini normalleştirme kararı almasının ardından kaydettiği ekonomik başarının Kuzey Kore'ye örnek olması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin eski düşmanlarına verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Pompeo, şöyle devam etti:

"Bunun (Kuzey Kore için) gerçek bir olanak olduğunu Vietnam'ın zaman içinde kat ettiği mesafede görmek mümkün. Bugün kavga yerine iş birliği yapıyor olmamız, bir ülkenin Amerika'nın yanında daha parlak bir geleceğe doğru yol almaya karar vermesi halinde vaatlerimizi yerine getireceğimizin kanıtıdır. Vietnam'la bugün geldiğimiz iş birliği ve ortak refah düzeyi bir zamanlar hayal dahi edilemezdi. Bu örnek ışığında Başkan Kim Jong Un'a mesajım şu; Başkan Trump sizin de bu yolu izleyebileceğinize inanıyor. Bu tarihi fırsatı değerlendirin. Bu mucize sizin olabilir. Bu mucizeyi Kuzey Kore'de de yakalayabilirsiniz."

Pompeo'nun yorumları Kuzey Kore yönetiminin ABD tarafının nükleer silahsızlanma konusunda "tek taraflı ve tehditkar" taleplerde bulunduğuna dair eleştirilerinin ardından geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı." demişti.

Yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Pompeo, eleştirilere verdiği yanıtta, "Eğer bu talepler tehditkar ise dünya tehditkar demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Kore Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol ile görüşmüştü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
VietnamPompeoPyongyang Yönetimi
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