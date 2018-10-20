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Pompeo'dan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

Pompeo'dan Suudi Arabistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde suçlu olması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:59
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Pompeo'dan Suudi Arabistan açıklaması

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoCemal Kaşıkçı'nın ölümünden suçlu bulunması halinde Suudi Arabistan'a karşı birçok seçenekleri olduğunu söyledi.

Amerikan’ın Sesi Radyosu’na açıklamalarda bulunan Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin "Elbette biz bu konuda geniş yelpazedeki potansiyel yanıtlarımızı değerlendireceğiz ancak yapılması gereken önemli şeyin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mike PompeoCemal KaşıkçıABDSuudi Arabistan
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