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Polonya 'Yahudi soykırımıyla' ilgili tartışmalı yasayı değiştirdi

Polonya, İsrail ve ABD'nin tepki gösterdiği, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasada düzenleme yaptı.

Polonya 'Yahudi soykırımıyla' ilgili tartışmalı yasayı değiştirdi

Polonya, İsrail ve ABD'nin tepki gösterdiği, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasada düzenleme yaptı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:24
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Polonya 'Yahudi soykırımıyla' ilgili tartışmalı yasayı değiştirdi

Polonya hükümeti, İsrail ve ABD'nin tepki gösterdiği, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasada düzenleme yaptı.

Ocak ayı sonunda meclis ve senatoda kabul edilen ve şubatta Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edilen ''Ulusal Anma Enstitüsü - Polonya Halkına Karşı İşlenen Suçlar Komisyonu Yasası'' İsrail ve ABD'den gelen tepkiler sonrasında değiştirildi.

İlk çıkartılan yasa çerçevesinde ''Alenen ve gerçeklere aykırı olarak Polonya milletine ve devletine, Üçüncü Reich tarafından işlenen Nazi suçlarından dolayı sorumluluk atfedenlere" üç yıla kadar hapis veya para cezası öngörürken, yeni yasada üç yıl hapis cezası verilmesi kısmı çıkarıldı.

Tasarıyı meclise sunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yaptığı açıklamada, hükümetinin herhangi baskı altında kalmadan adım attığını ama uluslararası durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.

Mecliste bugün kabul edilen tasarı Senato'da görüşüldükten sonra onay için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya sunulacak.

İsrail ve ABD tepki göstermişti

26 Ocak'ta Polonya Meclisi tarafından kabul edilen tasarı 31 Ocak'ta Senatoda kabul edilerek Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından 6 Şubat'ta onaylanmış ve gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Mart başında yürürlüğe giren yasa hakkında Anayasa Mahkemesi henüz kararını açıklamamıştı.

Yasaya İsrail ve ABD tepki göstermiş, söz konusu yasanın ikili ilişkilere zarar vereceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yahudi SoykırımıPolonya
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