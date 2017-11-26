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'PKK/PYD/YPG'ye karşı tüm tedbirleri tereddütsüz almaya devam edeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz, PKK/PYD/YPG’ye karşı gerekli tüm tedbirleri tereddütsüz biçimde almaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizde tüm dostlarımızdan çekincesiz destek bekliyoruz" dedi.

'PKK/PYD/YPG'ye karşı tüm tedbirleri tereddütsüz almaya devam edeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz, PKK/PYD/YPG’ye karşı gerekli tüm tedbirleri tereddütsüz biçimde almaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizde tüm dostlarımızdan çekincesiz destek bekliyoruz" dedi.

26 Kasım 2017 Pazar 15:08
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'PKK/PYD/YPG'ye karşı tüm tedbirleri tereddütsüz almaya devam edeceğiz'

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Biz, herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz ve PKK/PYD/YPG’ye karşı gerekli tüm tedbirleri tereddütsüz biçimde almaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizde tüm dostlarımızdan çekincesiz destek bekliyoruz." dedi.

Canikli, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki El Faysalia Otel'de düzenlenen "Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Açılışını Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'in yaptığı toplantıda konuşan Bakan Canikli, istikrarsızlık ve güvenlik eksikliğinden en çok muzdarip olanların Müslümanlar ve İslam ülkeleri olduğunu belirtti.

Terör örgütlerinin bir kısmının İslam'ın adını kullanarak, masum insanlara saldırdığına dikkati çeken Canikli, "Mısır'daki son katliamı en kuvvetli biçimde kınıyor ve başsağlığı diliyoruz. Cuma namazı kılan masum Müslümanlara saldırmak hiçbir hakiki Müslümanın tahayyül dahi edemeyeceği büyük bir günahtır. Bu katiller hiçbir şekilde İslamiyet'i temsil edemezler. Ancak yine de İslam alemi içerisindeki ayrılıkları suistimal edebilmektedirler." diye konuştu.

Dayanışma içinde hareket etmenin önemini vurgulayan Canikli, "Teröristleri mazeret ve bahanelerinden mahrum bırakmanın tek yolu birlik olmaktır. Aynı şekilde, hakiki bir birlik, siyasi, mezhepsel ve etnik gerginliklerin üstesinden gelmemizi gerektirir. Güneydoğu Asya'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Körfez bölgesine uzanan Müslüman dünyasında, uyuşmazlıklardan, düşmanlıktan ve ihtilaflardan kaçınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Canikli, bunların teröristlerin elini güçlendirdiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu hengame içinde Müslümanlar öldürülmekte, Müslümanlar acı çekmektedir. Müslümanlar olarak bu akan kanı durdurmak bizlerin görevidir. İslam, barış dini olarak bize böyle rehberlik etmektedir. Bu nedenle, İslam alemindeki gerilimler süratle ele alınmalıdır. Hoşgörü, Körfez bölgesinde ve Ortadoğu'da istikrarın tesisinde kilit role sahiptir. Körfez bölgesindeki meseleler, Körfez İşbirliği Konseyi vasıtası da dahil olmak üzere, en iyi şekilde Körfez ülkelerinin kendileri tarafından ele alınabilir. Bu İslami dayanışma ruhu, İslam aleminin her tarafında hakim kılınmalıdır."

"Başkalarının bizler adına terörle mücadele etmesini bekleyemeyiz"

Terörizmi yaratan temel nedenlerin üzerine gitmenin tek başına yeterli olmadığını, terörizme hep birlikte etkili biçimde karşı konulması gerektiğini ifade eden Bakan Canikli, "Başkalarının bizler adına terörle mücadele etmesini bekleyemez ve bunun için başkalarının yardımını arayamayız." dedi.

En fazla ıstırap çekenlerin kendi acılarını da en iyi biçimde dindirebileceğini belirten Nurettin Canikli, şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, koalisyon girişimi de, terörizme karşı müşterek gayretlerimize Müslüman alemindeki safları sıkılaştırmamıza yardımcı olmak suretiyle katkı sağlayabilir. Aslında, terörizmin her türünün reddedilmesi ve tümüyle mücadele edilmesi Aralık 2015 tarihli ortak bildiride kilit ilke olarak yinelenmiştir. Maalesef bu ilke küresel çapta uygulanmamaktadır. Bazı ülkelerin Fetullahçı terör örgütü bağlamındaki ön yargılı ve mütereddit yaklaşımları bunun bir örneğidir. Benzer şekilde, terörizmle mücadeledeki yapıcı çabalarımız, büyük bir stratejik ve ahlaki hata nedeniyle zarar görmektedir. DEAŞ'la mücadeleyi bir başka terör örgütü olan PKK/PYD/YPG’yle ortaklık kurarak sürdürmek yanlıştır. Bu durum Suriye'nin geleceğini tehlikeye sokmakta, ayrıca bölgesel güvenlik ve istikrarı da tehdit etmektedir. Biz, herhangi bir terör tehdidine asla müsamaha göstermeyeceğiz ve PKK/PYD/YPG’ye karşı gerekli tüm tedbirleri tereddütsüz biçimde almaya devam edeceğiz. Bu mücadelemizde tüm dostlarımızdan çekincesiz destek bekliyoruz."

AA

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