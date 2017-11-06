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PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde 18-31 yaşlarındaki gençleri zorla silah altına almak için tutuklamalara başladı.

PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde 18-31 yaşlarındaki gençleri zorla silah altına almak için tutuklamalara başladı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:08
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PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor

Terör örgütü PKK/PYDSuriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinde gençleri zorla silah altına almak için toplu tutuklamalara girişti.

Münbiç'teki yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, PKK/PYD, Halep'in Aynularab ilçesinden (Kobani) yaklaşık 200 militanı, gençleri zorla silah altına almaları için Münbiç'e gönderdi.

PKK/PYD unsurları sabah saatlerinde Münbiç merkezinin ana yollarına, kent girişleri ve çıkışlarının olduğu noktalara onlarca kontrol noktası kurarak 18 ila 31 yaşlarındaki erkekleri rastgele tutuklamaya başladı.

Örgüt söz konusu kontrol noktalarını, Cerablus Yolu Mahallesi, Matahin Kavşağı, ilçe merkezinin girişindeki El Cezire Mahallesinin doğu tarafına ve ilçenin kuzey girişine kurdu.

PKK/PYD ayrıca, ilçeye yakın Farat ve el-Kersan köylerinde seyyar kontrol noktaları oluşturdu.

Terör örgütü, tutukladığı gençleri işgal ettiği Aynularab kırsalındaki kamplara sevk etti.

PKK/PYD'nin uygulamasına büyük tepki gösteren Münbiç esnafı, Bab askeri meclisinin çağrısı üzerine dün genel greve gitmişti.

İlçe sakinleri tutuklamaların ardından dün ilçe merkezi ve bazı köylerde geniş katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerin sürmesi bekleniyor.

Terör örgütü PKK/PYD, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'i Ağustos 2016'da ABD desteğiyle işgal etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PkkPKKMünbiç Ilçesi
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