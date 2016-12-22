LONDRA

Bangladeş asıllı İngiliz yazar Ed Husain, terör örgütü PKK sempatizanlarının, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İngiltere şubesinin İngiliz parlamentosunda düzenlediği toplantıya girerek taşkınlık yapmasına müsamaha gösterilmesini tepkiyle karşıladı.

Terörle mücadele politikaları alanında çalışmaları da bulunan Husain, salı günü parlamentoda yaşanan olay başta olmak üzere, İngiltere'de PKK yandaşlarının eylemlerine müsamaha gösterilmesini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

İngiltere'de yasaklı olan bir örgütün destekçilerinin parlamentoda gösteri yapmasından duyduğu endişeyi sosyal medya hesabından attığı mesajlarla da yansıtan Husain, Türk kuruluşların ülkede düzenledikleri etkinliklerinde PKK yandaşlarının defalarca olay çıkardığına dikkati çekerek, "Bin Ladin, El-Kaide ve DEAŞ tişörtlerini kabul etmiyoruz. Neden Öcalanlı tişörtler ile PKK haydutlarının bu hafta parlamentomuza girmesine izin verildi? Bu hoşgörüye son verin." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide gibi PKK'nın da İngiltere'nin yasaklı terör örgütleri listesinde bulunmasına rağmen, neden halen PKK destekçilerine müsamaha gösterildiğine ilişkin Husain, bu durumun bilgi eksikliği ve yanlış algıdan kaynaklandığını vurguladı.

Toplumları bilinçlendirme aşamasında, İngilizce yayın yapan küresel basının gücünün iyi kavranması gerektiğini belirten Husain, Türk düşünce kuruluşlarının, İngiliz siyasilere doğru bilgilerin aktarımındaki çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

"Zihinlerimizde terörizm, El-Kaide ya da DEAŞ ile eşit tutuluyor.” ifadesini kullanan Husain, “Kamusal hayal gücümüz, müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden PKK'yı terörist bir grup olarak görmüyor. Ayrıca, PKK'nın marksist yapısı, (İngiltere'de ana muhalefetteki) İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn dahil olmak üzere, İngiliz sol siyasetinin himayesinden yararlanmasına yol açıyor. Bu iki etkeni de değiştirmeliyiz. Bunu da Türkiye’nin konumu hakkındaki farkındalığı İngiliz basınında, sivil toplumunda ve siyasi alanlarda artırarak başarabiliriz.” diye konuştu.

UETD İngiltere'nin, salı akşamı başkent Londra'daki tarihi parlamento binasında düzenlediği toplantıya dinleyici olarak giren bir grup PKK yandaşı, toplantı sırasında Türkiye karşıtı slogan atmıştı.

Terör örgütü elebaşının fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyen terör örgütü yandaşlarının toplantı salonundaki sloganlarının duyulmasıyla İngiliz polisi duruma kısa sürede müdahelede bulunarak, göstericileri salondan çıkarmıştı. Polisin çağrısına rağmen bir süre salondan çıkmamak için direnen terör örgütü sempatizanlarından bazıları UETD yetkililerine saldırmıştı.

Ed Husain'in geçen ay London School of Economics (LSE) üniversitesinde konuşmacı olarak katıldığı Türkiye konulu bir etkinlik sırasında PKK yandaşlarının yine olay çıkarmasıyla, panel iptal edilmişti.

Husain, bu olaya ilişkin olarak da, "Terör destekçileri İngiltere’de barışçıl ve çoğulcu bir etkinliği yarıda bıraktırabildi. Bu, demokrasi için kaygı verici bir emare." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in kurduğu Tony Blair İnanç Vakfında danışmanlık yapan Ed Husain, ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinin (CFR) Ortadoğu Araştırmaları biriminde de araştırmacı olarak görev yapıyor.

AA