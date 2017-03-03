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PKK'ya bağlı grup ile Suriyeli Peşmergeler Sincar'da çatıştı

Musul'un Sincar ilçesinde, PKK'ya bağlı yerel militanlar ile Suriyeli Peşmergeler arasında çatışma çıktı.

PKK'ya bağlı grup ile Suriyeli Peşmergeler Sincar'da çatıştı

Musul'un Sincar ilçesinde, PKK'ya bağlı yerel militanlar ile Suriyeli Peşmergeler arasında çatışma çıktı.

03 Mart 2017 Cuma 10:35
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PKK'ya bağlı grup ile Suriyeli Peşmergeler Sincar'da çatıştı

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergelerinin komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, yaptığı açıklamada, "Dün bölgeye konuşlanan güçlerimiz Sinun kasabasından Hanesur köyüne geçmek isterken Sincar Savunma Birliklerinin engellemesiyle karşılaştı." ifadelerini kullandı.

PKK'ya bağlı grubun Hanesur'a girmeye çalışan Peşmerge güçlerine ateş açtığını belirten Memi, çıkan çatışmada 4 Peşmerge ile 3 militanın yaralandığını belirtti.

Çatışmaların durduğunu aktaran Memi, buna rağmen iki grup arasındaki gerginliğin devam ettiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakSincarTerör örgütü PkkSuriyeli Peşmerge GüçleriGerginliğin Devam EttiğiPKK
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