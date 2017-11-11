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'PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa'da algı eksikliği ve ön yargı var'

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele konusunda Avrupa'da ciddi bir algı eksikliği ve ön yargı olduğunu söyledi.

'PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa'da algı eksikliği ve ön yargı var'

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele konusunda Avrupa'da ciddi bir algı eksikliği ve ön yargı olduğunu söyledi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:00
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'PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa'da algı eksikliği ve ön yargı var'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Gençlik Kolları ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Özgür Brüksel Üniversitesinde "Avrupa'nın İstikrarı ve Türkiye'nin Kilit Rolü" başlıklı strateji paneli düzenledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı ve SETA Strateji Araştırmalar Direktörü Hasan Basri Yalçın'ın konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü UETD Genel Başkan Yardımcısı Serkan Sezen üstlendi. Etkinlikte, Avrupa'nın geleceği ve bu eksende Türkiye'nin nasıl bir rol üstlenebileceği ele alındı.

Panelde konuşan Kaymakcı, "PKK ve FETÖ ile mücadele konusunda Avrupa'da ciddi bir algı eksikliği ve ön yargı var. Bunları sabırla anlatmamız, sabırla mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

PKK'nın, Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütleri listesinde gösterildiğini belirten Kaymakcı, "AB buna yönelik bazı önlemler alıyor ama maalesef çoğu zaman çifte standartlar var. Bir taraftan 'terör örgütü' diyorsunuz, öbür taraftan eylem ve reklam yapmasına izin veriyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, AB ile yaşanan sorunların çözümü için daha fazla iletişim kurulması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin ekonomik, jeostratejik ve kültürel olarak Avrupa kıtasının bir parçası olduğunu dile getiren Kaymakcı, bu kıtanın "karar alma mekanizmaları" içinde yer alınması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın son dönemde popülizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çeken Kaymakcı, kıta ülkelerinin ekonomi, siyaset, dış politika ve kültür alanlarında dünya ölçeğinde küçüldüğünü ve nüfusunun yaşlandığını ifade etti.

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye-AB ilişkilerinde 'bahar havası' mümkün görünmüyor"

Ozan Ceyhun da Avrupa'daki Türk gençlerinden, dil becerilerini artırmalarını, yükseköğrenim görmelerini ve siyasette daha aktif olmalarını istedi.

Ceyhun, Türkiye'nin AB üyeliği hedefinden vazgeçmediğini belirtti.

Son dönemde Avrupa'da ana akım siyasetin değiştiğini anlatan Enes Bayraklı, "Avrupa'nın yakın tarihinde aşırı sağ önemli rol oynayacak. Maalesef yakın gelecekte Türkiye-AB ilişkilerinde bir bahar havasının yaşanmasını mümkün görmüyorum." diye konuştu.

Hasan Basri Yalçın ise Türkiye ile AB arasında 3-5 yıldır ciddi bir gerginlik yaşandığına değindi.

Gelinen noktada Türkiye ile AB üyesi ülkelerin ilişkilerinde son derece sıkıntılı konular bulunduğunu anlatan Yalçın, bu konuda gelecekten umutlu olmadığını bildirdi.

Yalçın, Türkiye ile AB arasında "yapısal sorunlar" olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupalı Türk Demokratlar BirliğiPKKFETÖ
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