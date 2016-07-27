PKK sembollerinin yasaklanması için kampanya

Avusturya'da PKK, KADEK, KONGRA-GEL, KCK, DHKP-C ve YPG/PYD terör örgütlerinin sembollerinin yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı.

İnsan hakları eylemcisi Ercan Karaduman ve Muhammed Yüksek, ülkede terör örgütü PKK ve bağlantılı diğer örgütlerin sembollerinin yasaklanması amacıyla "openpetition.eu" adlı internet sitesi üzerinden imza kampanyası düzenledi.

Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada Avusturya'da 2014 tarih ve 64/ME sayılı Terör Simgelerinin Yasaklanması Yasası'nın terör örgütü DAEŞ'in sembollerini kapsadığını ancak PKK, KADEK, KONGRA-GEL, KCK, DHKP-C ve YPG/PYD terör örgütlerinin sembollerini içermediğini belirtti.

Bir terör örgütünün sembollerinin yasaklanıp diğerininkinin yasaklanmamasının Avusturya anayasasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken Karaduman, hiçbir terör örgütünün diğerinden farklı olmadığını kaydetti.

Karaduman, Avrupa Birliği'nin (AB) terör listesinde yer alan PKK'nın sembollerinin Avusturya'da serbest olmasının PKK terörünün meşru görüldüğü anlamına geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Bütün terör örgütlerinin sembolleri yasaklamalı"

Türkiye'de masum insanları katleden terör örgütlerine Avusturya sokaklarında propaganda yapması için izin verilmesini "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerinin sembollerinin yasaklanmasına ilişkin yasanın bütün terör örgütlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyoruz. PKK ve bağlantılı diğer terör örgütlerinin sembolleri de yasaklanmalıdır. Söz konusu terör örgütleri, Avusturya sokaklarında her gün kara propaganda yapabiliyor. Avusturya hükümeti, terörle mücadelede samimiyse bütün terör örgütlerinin sembollerini yasaklamalıdır."

Tüm duyarlı vatandaşlara kampanyaya destek verme çağrısında bulunan Karaduman, 100 bin imza toplamaları halinde Avusturya İçişleri Bakanlığına başvurarak yasal düzenleme yapılmasını isteyeceklerini söyledi.

Yaklaşık 3 ay boyunca devam edecek kampanyada şimdiye kadar 8 binin üzerinde imza toplandı.