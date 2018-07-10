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PKK'nın Sincar'da yeniden konuşlandığı iddiası

Irak'taki Musul vilayetinin Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların konuşlandığını söyledi.

PKK'nın Sincar'da yeniden konuşlandığı iddiası

Irak'taki Musul vilayetinin Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların konuşlandığını söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 13:48
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PKK'nın Sincar'da yeniden konuşlandığı iddiası

Irak ordusunun, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinin güneyi ile Irak-Suriye sınırından çekilerek yerini Haşdi Şabi ve terör örgütü PKK'ya bıraktığı iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde ikamet eden Sincar Kaymakamı Mehma Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu güçlerinin ilçenin güneyi ile birlikte Irak-Suriye sınırından çekildiğini, yerine Haşdi Şabi ve PKK'lı unsurların yeniden konuşlandığını ileri sürdü.

Ordu güçlerinin bölgeden çekilmesinin yeni krizlere kapı aralayacağını söyleyen Halil, Haşdi Şabi ve PKK'nın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Halil, terör örgütü PKK'nın, dış güçlerin emellerini yerine getirmek için ısrarla bölgede varlık göstermek istediğini belirterek, "PKK Sincar'dan çekilme niyetinde değil. PKK, Irak-Suriye sınırındaki bölgeleri militanları için bir güzergah ve illegal ticaret yapmak için kullanıyor." dedi.

Ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekildiği iddiası

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt ise ordu güçlerinin İran'ın talebi üzerinde Sincar'dan çekilip yerini PKK ve Haşdi Şabi'ye bıraktığını iddia etti.

Huveyt, ordu güçlerinin bölgeden çekilme sürecinin birkaç gün önce başladığını aktardı.

Sincar'da güç dengesi

Irak-Suriye sınırına çok yakın bir mesafede yer alıp Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, önemli stratejik konumundan ötürü ABD'li askeri danışmanlar ile Irak ordusu yer alıyordu. ABD'li askerler, kısa bir süre önce Irak-Suriye sınırında ulaşıp, tüm sınır şeridini kontrol altına almayı hedefledikleri belirtilmişti.

Söz konusu güçlerin yanı sıra, ilçede Haşdi Şabi, PKK'ya bağlı yerel Ezidi militanlar ve IKBY Peşmerge Bakanlığı'dan daha sonra ayrılan Ezidi silahlı gruplar varlık gösteriyor.

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri de, 16 Ekim 2017 tarihine kadar Sincar ilçesinde yoğun bir askeri varlığı söz konusuydu.

Sincar bilmecesi

Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, olası bir operasyonu ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

PKK'nın yanı sıra Sincar'da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiPKKSincar
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