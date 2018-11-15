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PKK AB'nin terör örgütü listesinde kalmaya devam edecek

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

PKK AB'nin terör örgütü listesinde kalmaya devam edecek

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:50
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PKK AB'nin terör örgütü listesinde kalmaya devam edecek

BRÜKSEL

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütü listesinde kalmasına hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanının alt mahkemesi, terör örgütü PKK'nın AB Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, PKK'nın 2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK'nın AB Konseyi'nin terör örgütü listesinde tutulması gerektiğine hükmetti. 

PKK, AB Konseyi'nin terör eylemleri nedeniyle uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs 2014'te Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. 

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKABnin Terör örgütü Listesi
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