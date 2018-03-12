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"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, PKK'nın, AB'nin terör örgütleri listesinde olduğunu belirterek, "Eğer bir örgüt terör örgütleri listesinde yer alıyorsa o örgütle bağlantılı görülen her husus terörle de bağlantılı demektir." dedi.

"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, PKK'nın, AB'nin terör örgütleri listesinde olduğunu belirterek, "Eğer bir örgüt terör örgütleri listesinde yer alıyorsa o örgütle bağlantılı görülen her husus terörle de bağlantılı demektir." dedi.

12 Mart 2018 Pazartesi 16:13
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"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in verdiği yemekte konuştu. 

Türkiye'nin terör konusundaki kaygılarını anlayışla karşıladığını kaydeden Berger, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir." dedi.

Berger, AB'nin, Türkiye'nin terörle mücadele kapasitesini azaltmak istemediğinin altını çizerek "Bence eğer bir örgüt terör örgütleri listesinde yer alıyorsa o örgütle bağlantılı görülen her husus terörle de bağlantılı demektir. Bu, örgütün bayrağını da içerir, gösterisini de içerir." diye konuştu.

Vize serbestisi kapsamında görüşülen konulardan birinin terörle mücadele yasasının düzenlenmesi olduğunu hatırlatan Berger, tüm üye devletlerin bu konudaki standartlara uyması gerektiğini vurguladı.

Vize serbestisi zaman alabilir

Büyükelçi Berger, Türk hükümetinin vize serbestisi konusunda kalan kriterlerle ilgili AB'ye önerilerde bulunmasıyla son zamanlarda ikili bir hareketlilik olduğuna dikkati çekti.

Vize serbestisi sürecinin sadece teknik değil, siyasi bir süreç de olduğunu kaydeden Berger, "Diğer bazı ülkelerde vize serbestisi konusundaki çalışmalarda yer aldım. Her anlaşmada olduğu gibi bu süreç de zaman alacaktır. Avrupa Komisyonu 'tüm kriterler yerine geldi' diyerek onay verse de bu, diğer üye ülkelerin de onayına sunulacak. Sadece Komisyon'un taraf olduğu bir karar sürecinden bahsetmiyoruz. En basit ticaret anlaşmasında bile onay süreci zaman alıyor."

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Berger, Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesinin de gündemde olduğunu belirterek Avrupa Komisyonunun bu konuda AB'ye üye ülkelerden Türkiye ile müzakere yetkisinin tanınması için teklifte bulunduğunu söyledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki taraf için de olumlu bir adım olduğunu ifade eden Berger, "Bu güncellemelere göre Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 1,2 artacak. Bu da yılda 12 milyar avro artış anlamına geliyor." dedi.

Büyükelçi Berger, bu gibi konuların 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleşecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in katılacağı Türkiye-AB Zirvesi'nde detaylı bir şekilde ele alınacağını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABPKK
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