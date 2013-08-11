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Pilotlar mutlaka kurtarılacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, "Türk pilotların kaçırılması, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik ağır bir darbedir. Pilotlar mutlaka kurtarılacak" dedi.

Pilotlar mutlaka kurtarılacak

Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur, "Türk pilotların kaçırılması, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik ağır bir darbedir. Pilotlar mutlaka kurtarılacak" dedi.

11 Ağustos 2013 Pazar 15:11
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Pilotlar mutlaka kurtarılacak
BEYRUT - Bu olayın iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Adnan Mansur, "Türk pilotların kaçırılması, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına yönelik ağır bir darbedir. Pilotlar mutlaka kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Türk pilotların kaçırılmasının Lübnan'ın istikrar ve güvenliğine yönelik ağır bir darbe olarak tanımlayan Mansur, ancak olayın Beyrut ve Ankara arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu vurgulayan Mansur, "Kaçırılma olayı, Lübnan ve Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri etkilemeyecektir. Bu olayı mutlu bir şekilde nihayetlendirmek için Türkiye ve Lübnanlı yetkililer arasında görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mansur, Lübnan güvenlik güçlerinin olayın açıklığa kavuşması ve kaçıranların kimliğinin tespit edilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "İki Türk pilotu, muhakkak kurtarılacaktır" diye konuştu.

Lübnan'da İstanbul-Beyrut seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı grup, geçen cuma günü Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı. Olayı "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmişti.
Son Güncelleme: 11.08.2013 17:37
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