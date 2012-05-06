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Philadelphia'da Türk Günü

ABD'nin Pennsylvania Eyaletinin Philadelphia şehrinde, 4. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali yapıldı. Festivale, Türkler'in katılımı son derece yoğun oldu.

Philadelphia'da Türk Günü

ABD'nin Pennsylvania Eyaletinin Philadelphia şehrinde, 4. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali yapıldı. Festivale, Türkler'in katılımı son derece yoğun oldu.

06 Mayıs 2012 Pazar 11:56
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Philadelphia'da Türk Günü

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Levent Bilgen, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Ali Çınar ve bölgede faaliyet gösteren çok sayıda dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen festival, kentin merkezindeki JFK Bulvarında, 16 ve 20. caddeler arasında yapıldı ve Eakins Parkında sona erdi.
     Başkonsolos Bilgen festivalin açılış konuşmasında, yürüyüşe katılmak için uzak şehirlerden gelen Türk toplumu mensuplarına teşekkür ederek, böyle özel günlerde Türkler'in birlik ve beraberliğini göstermesinin önemini vurguladı.
     Bilgen, New York'ta hizmet veren Türkevi Binasınının çok yakın zamanda yıkılarak yerine çok daha kullanışlı yeni bir hizmet binasının yapılacağı müjdesini de verdi.
     Philadelphia Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali Organizasyon Komite Başkanı Orhan Bayram da yaptığı konuşmada, bu yıldan itibaren, Philadelphia şehrinin tanıtım ve kültür-turizm takviminde, Türk Festivalinin de yer alacağını bildirdi.
     Konuşmaların ardından sahne alan pop sanatçıları Linet ve Eşref İnceoğlu, popüler şarkı ve türküleriyle festivale katılanları coşturdu.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 03:58
Anahtar Kelimeler:
Türk Günü
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