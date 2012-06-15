Petrol toplantısında

VİYANA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) petrol bakanları toplantısında günlük üretim kotası nedeniyle ''görüş ayrılığı'' çıktığı öğrenildi.

Viyana'daki toplantıya yakın kaynaklar, İran, Venezuela ve Ekvador'un mevcut 30 milyon varillik günlük üretim kotasında kısıntıya gidilmesinde ısrar ettiğini, Irak'ın da İran'ın önerisine destek verdiğini bildirdi.

İran, ''günlük üretimi kısma'' önerisine ancak üç destekçi bulurken, başını Suudi Arabistan'ın çektiği diğer üye ülkeler halen uygulanmakta olan 30 milyon varillik günlük üretim kotasının muhafaza edilmesini talep ediyor.

12 ülkenin üye olduğu OPEC petrol bakanları toplantısında, ''günlük üretimin kısılması'' önerisini kabul ettirebilmek için İran'ın daha fazla müttefik bulması gerekiyor.

Başlangıçta süresi iki saat olarak belirlenen toplantının, günlük üretim kotasının belirlenmesi noktasında tıkandığını belirten OPEC kaynakları, geç saatlerde de olsa ortak bildirinin yayımlanacağı umudunu taşıdıklarını belirtti.

Üretim kotası muhafaza edildi

Bakanların 6 saat süren toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, günlük 30 milyon varillik üretim miktarının muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Nükleer programındaki gelişmeler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi ve son olarak da Avrupa Birliği'nin (AB) bir dizi yaptırımına hedef olan İran, günlük ham petrol üretiminin kısılması yolunda bir karar aldırarak petrol satış fiyatının artmasını hedeflediğini ileri süren ekonomik gözlemciler, İran'ın bu önerisinin kabul görmemesiyle kartel içinde yalnız kaldığını ifade etti.

Bu arada OPEC genel sekreterliği için eski petrol bakanı Golam Huseyin Nozeri'yi aday gösteren İran, toplantıda genel sekreterlik seçimi yapılamadığı için bu konuda da istediğini elde edemedi.