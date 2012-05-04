Petrol şirketini kamulaştırdı

BUENOS AIRES - Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada YPF'nin yüzde 51'inin kamulaştırılmasıyla ilgili yasa tasarısı 32'ye karşı 207 oyla kabul edildi. Oylamada 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner, 16 Nisan'da ülkenin en büyük petrol şirketi YPF'nin kamulaştırılmasına yönelik girişim başlatacaklarını açıklamıştı.

Arjantin Hükümeti, Repsol'u YPF'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana petrol ve doğalgaz yataklarına yeterli yatırım yapmamakla ve hissedarlarına büyük kar payları verdiği için Arjantin'in büyüyen ekonomisinin ihtiyaçlarına ayak uydurmamakla suçlamıştı.

AB'nin, İspanyol petrol şirketi Repsol'un yüzde 57,4 hissesine sahip olduğu YPF'nin kamulaştırılmasına misillemede bulunacağı tehditleri ve kamulaştırma kararının gelecek yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açacağı endişelerine rağmen Arjantin'in en büyük şirketinin kamulaştırılması kararı kamuoyu tarafından büyük destek görüyor.