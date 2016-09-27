Petrol fiyatlarındaki düşüş bakan maaşlarını da vurdu

Suudi Arabistan'da, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından bakan maaşlarının yüzde 20 azaltılmasını da kapsayan bazı ekonomik önlemler alındığı bildirildi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle akaryakıta geçen yıl aralık ayında yüzde 80'e varan zamlar uygulayan Suudi Arabistan yönetimi, kemer sıkma politikalarına devam ediyor.

Ülke yönetimi, devlet memuru maaşlarını kısma yoluna giderek düşen petrol fiyatlarının bütçeye yükünü azaltmaya çalışıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer verilen bir habere göre, kraliyet tarafından bazı devlet görevlilerinin maaşlarında düzenlemeler yapıldı.

Bakan ve bakan düzeyindeki devlet görevlileri ile Şura Meclisi üyeleri, birinci dereceden devlet memuru olanlar ile diğer üst düzey devlet görevlilerinin maaş, ödül ve sosyal haklarında kısıntıya gidildi.

Bakan maaşlarının yüzde 20, Şura Meclisi üyelerine ödenen ödül tutarları ile araç, ev ve ev malzemeleri için verilen yıllık ödenekler yüzde 15 azaltıldı. Üst düzey devlet görevlilerinin yıllık primlerinin ise 2017'de ödenmemesine karar verildi.