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Petrol boru hattında patlama

Irak'ın Musul kentinde, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda, patlama meydana geldiği bildirildi

Petrol boru hattında patlama

Irak'ın Musul kentinde, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda, patlama meydana geldiği bildirildi

13 Ağustos 2013 Salı 15:06
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Petrol boru hattında patlama

KERKÜK  - Irak'ın Musul kentinde, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nda, patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı'na bağlı Kuzey Petrol Şirketi'nde görevli mühendis Ahmed Ziyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kimliğini belirlemeyen kişiler, Musul'un güneyindeki El-Bu Cehiş köyünde, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'ndan bir bölümünü patlattı" dedi.

Patlama nedeniyle boru hattının zarar gördüğünü bildiren Ziyad, şunları kaydetti:

"Bu nedenle petrol pompalama işi durdu. Onarımı en az 1 gün alır. Petrol pompalamasının durması, Irak'ın kuzeyindeki ham petrol yataklarındaki günlük 670 bin varil petrol üretimini olumsuz etkilemeyecek. Hat onarılana kadar, üretilen petrol depo edilecek ve onarıldığı zaman pompalanacak." 

Kuzey Petrol Şirketi'nin verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nı hedef alan 37 saldırı gerçekleşti.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 15:06
Anahtar Kelimeler:
Patlama
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