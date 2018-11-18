Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93616
ALTIN
208.990
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8425
EURO
6.0898
Akçakoca'da 500 ton hamsi avlandı
Akçakoca'da 500 ton hamsi avlandı
Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu
Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu
Edirne milletvekili Bircan hayatını kaybetti
Edirne vekili Bircan hayatını kaybetti
Bodrum'u sağanak vurdu
Bodrum'u sağanak vurdu
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı

Peskov: TürkAkım, enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: TürkAkım, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Peskov: TürkAkım, enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: TürkAkım, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacak

18 Kasım 2018 Pazar 19:08
0 Okunma
Peskov: TürkAkım, enerji güvenliğine katkı sağlayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, "TürkAkım, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacak." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine gerçek katkı sağlayacağını söyledi.

Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için popülist bir yaklaşım olmadığını belirten Dmitriy Peskov, "Bu enerji güvenliğine gerçek bir katkıdır. Çünkü çok kısa süre sonra bu gaz sadece Türkiye'ye gitmeyecek, sadece Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayacak, daha ileri, Avrupalı tüketicilere de gidecek." dedi.

Pek çok ülkenin TürkAkım doğal gaz boru hattını kendi ülkesine iletme hususunu gündeme getirdiğini aktaran Peskov, bu ülkelerden bazılarının somut olarak bu konuyu sorduğunu, bazılarının da imada bulunduğunu ifade etti.

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yarın İstanbul'da tören gerçekleştirilecek.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi, Karadeniz'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda 2 boru hattından oluşuyor.

İlk hattın Türkiye'ye, diğer hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kremlin SözcüsüDmitriy Peskov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa güçlü ve bağımsız hale gelmeli
Avrupa güçlü ve bağımsız hale gelmeli
İsrail'in geride bıraktığı yıkım
İsrail'in geride bıraktığı yıkım
Trump, Kaşıkçı cinayeti raporunun hazırlandığını duyurdu
Trump, Kaşıkçı cinayeti raporunun hazırlandığını duyurdu
AB: Kaşıkçı soruşturmasını takip edeceğiz
AB: Kaşıkçı soruşturmasını takip edeceğiz
Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!
Kaşıkçı yaptırımlarında önemli gelişme!
New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi
New York'ta İsrail’in saldırıları protesto edildi
Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması
Trump'tan 'Fetullah Gülen' açıklaması
ÖSO, Fırat'ın doğusu için hazırlanıyor
ÖSO, Fırat'ın doğusu için hazırlanıyor
California'da ölü sayısı 74'e yükseldi
California'da ölü sayısı 74'e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ