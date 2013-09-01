Peru'da aşırı soğuklar ve kar can aldı

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Güney Amerika ülkelerinden Peru'da aşırı soğuklar ve şiddetli kar yağışının etkili olduğu dokuz eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, hava sıcaklığının mevsim normallerinin çok altında seyrettiği eyaletlerde en az 2 kişinin öldüğünü, on binlerce hayvanın donarak telef olduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Ollanta Humala, son 10 yılın en şiddetli kar fırtınalarına sahne olan Apurimac eyaletini ziyaret etti.

Olağanüstü halin 20 gün süreceği eyaletlerde yaşayan 33 bin kişiye gıda ve giyecek yardımı gönderildi.

Arama kurtarma ekipleri, kar yığınının altında kalan bir kulübeden iki çocuk ile yaşlı bir kadını sağ çıkarmayı başardı. Kulübeden kurtarılan çocuklarla yaşlı kadının kar körlüğü ve kangren başlangıcı nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

Komşu ülkeler Bolivya ve Paraguay'da da etkili olan kar fırtınalarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği gelen haberler arasında.