Peru ve Çin sallandı

ANKARA - Çin ve Peru'da meydana gelen depremler, korkuya neden oldu.



Çin'in batısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Şinhua ajansı, yerel saatle 05:23'de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün, Tibet Özerk Bölgesi'nin Çangdu kesimindeki Zuogong kasabasında yerin 10 kilometre altı olduğunu duyurdu.



Depremde henüz can kaybı tespit edilmediği açıklandı.



Zuogong ve Mangkang kasabalarında bazı binaların yıkıldığı, ayrıntılı hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bu iki kasabaya yardım ekiplerinin gönderildiğini ancak bölgenin dağlık olması ve otoyollarda oluşan hasar nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığını belirtti.



Peru



Peru'nun kuzey kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Paita kentinin 94 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin derinliğinin 16 kilometre olduğunu açıkladı.



Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına yönelik henüz bilgi gelmediği kaydedildi.



Bu arada, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem de paniğe yol açtı.



