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Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Peres toprağa verildi

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

30 Eylül 2016 Cuma 14:07
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Peres toprağa verildi

 Önceki gün 93 yaşındayken hayatını kaybeden Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesi, Herzl Dağı'nda düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Türkiye'yi Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun temsil ettiği törene katılan liderler arasında ABD Başkanı Barak Obama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da yer aldı.

İsrail polisinin şehirdeki birçok yolu kapatarak geniş güvenlik önlemi aldığı ve binlerce kişinin hazır bulunduğu törende İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin lideri Abbas ile el sıkıştı. 

ABD Başkanı Obama, törende yaptığı konuşmada Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın cenazeye katılmasının "bir jest ve henüz tamamlanmamış barış konusunun hatırlatıcısı" olduğunu söyledi. 

Peres'in, "Yahudiler başka bir halkı yönetmek için doğmadı, bizler kölelik ve efendiliğe karşıyız" dediğini hatırlatan Obama, "İsrail'in, ancak Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olması halinde en iyi şekilde korunacağına inandı. Burada Kudüs'te dostuma son vedayı etmek için bulunmamdan daha büyük bir onur olamazdı." şeklinde konuştu.

Peres'in cenazesi, törenin ardından Herzl Dağı'ndaki mezarlığa defnedildi.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 14:09
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İSRAİLİsrail Cumhurbaşkanı Şimon PeresSimon PeresCenazeHerzl DağıFilistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasFransaFrancois HollandeABDBinyamin NetanyahuFilistin
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