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Pentagon'dan YPG ve İran'a çağrı

Pentagon Sözcüsü Smith, "PYD ve YPG, Tel Abyad’dan kaçanların evlerine geri dönebileceklerini, kentin yönetimini sivillere bırakacaklarını açıkça ifade etti. Bu grupların sözlerini tutmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi

Pentagon'dan YPG ve İran'a çağrı

Pentagon Sözcüsü Smith, "PYD ve YPG, Tel Abyad’dan kaçanların evlerine geri dönebileceklerini, kentin yönetimini sivillere bırakacaklarını açıkça ifade etti. Bu grupların sözlerini tutmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:49
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Pentagon'dan YPG ve İran'a çağrı

WASHINGTON - ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Elissa Smith, Suriye’nin kuzeydoğusunda DAEŞ ile YPG arasındaki çatışmalarda Kürtlerin bölgenin demografik yapısını değiştirdiği kaygılarına ilişkin, “PYD ve YPG, Tel Abyad’dan kaçanların evlerine geri dönebileceklerini, kentin yönetimini sivillere bırakacaklarını açıkça ifade etti. Bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz, bu grupların sözlerini tutmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Pentagon Sözcüsü Smith, gündemdeki konulara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tel Abyad’da PYD ve YPG'nin Arap ve Türkmenlerin oluşturduğu 20 binden fazla insanı göçe zorladığı, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığı iddialarının hatırlatılması üzerine Smith, tüm bu söylentileri ciddiye aldıklarını ve taraflara böyle bir davranışın kabul edilemeyeceğini ilettiklerini söyledi. İddiaların doğruluğunu yakından inceleyeceklerini belirten Smith, şunları kaydetti:

“PYD ve YPG, Tel Abyad’dan kaçanların evlerine geri dönebileceklerini, kentin yönetimini sivillere bırakacaklarını açıkça ifade etti. Bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz, bu grupların sözlerini tutmaları çağrısında bulunuyoruz. Gidenlerin Tel Abyad’a dönebilmeleri için şartları ayarlamaları konusunda tüm güçleri cesaretlendiriyoruz.”

Smith, DAEŞ ile mücadele eden grupların Tel Abyad’da ortak eylemler yapmasının yanı sıra yerel halk ile binaları koruması, evlerini terk edenlerin geri dönmelerini sağlayacak şartları hazırlaması ve insan haklarını korumalarının da gerekliliğine değindi. Smith, DAEŞ’ten geri alınan toprakların elde tutulması ve istikrarın sağlanmasında bu adımların önemine vurgu yaptı.

Pentagon Sözcüsü Smith, İran'a da hükümete "Şii militan grupların ülkenin istikrarı ve gelişmesine tehdit oluşturacağını, bu grupların ülkenin güvenlik yapısı dışına çıkarak bağımsız şekilde hareket etmemesi gerektiğini" ilettiklerini aktardı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:17
Anahtar Kelimeler:
önce VatanPentagon
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