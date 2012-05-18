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Pentagon'dan Uludere açıklaması

Pentagon'dan 'Uludere saldırısında istihbarat ABD'dan geldi' iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Pentagon'dan Uludere açıklaması

Pentagon'dan 'Uludere saldırısında istihbarat ABD'dan geldi' iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

18 Mayıs 2012 Cuma 09:04
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Pentagon'dan Uludere açıklaması
Pentagon'dan 'Uludere saldırısında istihbarat ABD'dan geldi' iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi. Bu tür haberlerin Türkiye ile ilişkileri bozmayacağı belirtilen açıklamada 'terörle mücadelede ortak çalışmaların süreceği' vurgulandı.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Uludere iddialarıyla ilgili açıklama geldi.  Pentagon sözcüsü George Little tarafından yapılan açıklamada Uludere saldırısının ABD'nin verdiği istihbaratla yapıldığına yönelik iddiaların Türkiye ile ilişkileri bozmayacağı belirtildi.  Türkiye ile ABD arasında kalıcı ve çok güçlü askeri ilişkiler bulunduğunu dile getiren Little, şunları kaydetti:  "Geniş yelpazede, bir dizi ulusal güvenlik konusunda Türkiye ile çalışıyoruz. Türkiye, tabii ki önemli bir NATO ortağı. Savunma Bakanı Leon Panetta'nın geçen yılki son Türkiye ziyaretinde belirttiği gibi terör örgütü PKK ile mücadele kritik önem taşıyor.  Hem PKK ile mücadele çabalarında hem de diğer zorluklarda Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz.
'SIZDIRMA OLABİLİR'
Little, bir gazetecinin 'Haber sızdırma olabilir mi?' sorusuna "Bu haberin nereden geldiğini bilmiyorum. İstihbarat konusumda yorum yapmayacağım. Sızdırmalar olur mu? Ne yazık ki olur" yanıtını verdi.
'İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERMEZ' 
Gazetede yer alan haberin Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyeceğini söyleyen Little, "Bu, sadece bir gazete haberi. Benim görüşüme göre bir gazete haberi. Çok uzun yıllar öncesine dayanan çok güçlü bir ilişkiye zarar verme yeteneğine sahip değildir" diye konuştu.  Little şöyle devam etti: Kalıcı, sağlam ve güçlü bir ittifakımız var. Türkiye, NATO'nun önemli bir parçası. Türkiye ile önemli ikili güvenlik ilişkilerimiz bulunmakta ve her iki ülke açısından önem taşıyan bir dizi konuda Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz.
''  İDDİALAR "
Wall Street Journal Gazetesi'nde yer alan 'Uludere olayında istihbarat ABD'den geldi' haberi gündeme bomba gibi düşmüştü.
Muhalefet partilerin sert eleştirilerine neden olan gelişmeyle ilgili akşam saatlerinde TSK'dan yapılan açıklamada 'İstihbaratın Türkiye'ye ait İnsansız Hava Aracı ile yapıldığı' belirtilmişti.
İddialar üzerine açıklama yapan Pentagon, gazetede yer alan haberin Türkiye ile ilişkilere zarar vermeyeceğini bildirildi.
Açıklamada "Terörle mücadeleyle ilgili ortak çalışmalarımız sürecek" denildi.


Son Güncelleme: 18.05.2012 01:07
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