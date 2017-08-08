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Pentagon’dan İHA düzenlemesi

ABD'deki askeri üslere yaklaşan özel veya ticari insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapıldı.

Pentagon’dan İHA düzenlemesi

ABD'deki askeri üslere yaklaşan özel veya ticari insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 11:47
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Pentagon’dan İHA düzenlemesi

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), ülkedeki askeri üslere yaklaşan özel veya ticari insansız hava araçlarının (İHA) düşürülmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapıldı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Bakanlığın askeri üslere yakın uçurulan İHA’lara karşı bir düzenlemeyi hayata geçirdiği kaydedilirken söz konusu düzenlemenin gizli kalacağı belirtildi. Açıklamada, “Savunma Bakanlığı, personeline, önemli tesis ve kritik unsurlara tehdit teşkil eden insansız hava araçlarına karşı neler yapabileceğini anlatan spesifik ve gizli bir politika yayınladı.” ifadesi kullanıldı.

Tüm İHA uçuşlarının ABD Federal Havacılık Yönetimi tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun dışında yapılan uçuşların yetkisiz olduğu belirtildi.

Pentagon'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Askeri tesisler üzerinde gerçekleştirilen yetkisiz İHA uçuşları konusunda sivil adli soruşturma ve yargılama süreçlerini destekliyoruz. Kuvvet koruma tedbirlerine girmeyeceğiz ancak Bakanlık personelinin kendini koruma hakkı saklı bulunuyor.”

Konuyla ilgili günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlemenin içinde İHA’ların düşürülmesi, indirilmesi ve el konulmasının bulunduğunu ifade etti.

Davis, “ABD’de özel ve ticari İHA kullanımının artması tesislerimizin güvenliği, havacılık ve insanların güvenliği ile ilgili kaygılara yol açıyor.” dedi.

Amerikan ordusunun ABD'de 130 askeri üssü bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abd Savunma BakanlığıPentagonİHA
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