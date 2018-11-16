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Pentagon Batı Afrika stratejisini değiştiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afrika Komutanlığına (AFRICOM) bağlı görev yapan askerlerinin sayısını yüzde 10 düşüreceğini ve Batı Afrika'daki stratejisini değiştireceğini açıkladı.

Pentagon Batı Afrika stratejisini değiştiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afrika Komutanlığına (AFRICOM) bağlı görev yapan askerlerinin sayısını yüzde 10 düşüreceğini ve Batı Afrika'daki stratejisini değiştireceğini açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 09:04
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Pentagon Batı Afrika stratejisini değiştiriyor

WASHINGTON

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ulusal Savunma Strateji Belgesinde belirtilen öncelikleri desteklemek üzere şiddet yanlısı aşırıcı örgütlerle mücadele kapsamında Afrika Komutanlığına bağlı personeli kaydıracağını duyurdu." ifadesine yer verildi.

AFRICOM'da görev yapan asker sayısının ilerleyen yıllarda yüzde 10 civarında azaltılacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Afrika'daki ortaklıklarının büyük ölçüde korunacağı bildirildi.

Açıklamada, "Şiddet yanlısı aşırıcı örgütlerle mücadele faaliyetleri Somali, Cibuti ve Libya dahil birçok bölgede aynı kalacak. Batı Afrika gibi bölgelerde ise öncelik taktiksel destekten tavsiye, yardım, bağlantı sağlama ve istihbarat paylaşımına kaydırılacak." bilgisi de paylaşıldı.

ABD'nin Afrika'da 7 bin 200 askeri bulunuyor.

Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan bir başka açıklamada ise Ulusal Savunma Strateji Belgesinin, Çin ve Rusya ile rekabet önceliğine göre ayarlandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlık küresel askeri üstünlüğümüzü korumak için Ulusal Savunma Stratejisini uygulamaya koyarken, şiddet yanlısı aşırıcı örgütlerle mücadele konusunda önceliği ülke topraklarını ve kilit ulusal menfaatleri bu örgütlere karşı korumak üzere kaynak bakımından sürüdürülebilir bir yaklaşım ediniyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
PentagonABDBatı Afrika
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