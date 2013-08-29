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Patriotlar "şimdilik" kullanılmayacak

Almanya Savunma Bakanı Maiziere, Türkiye’de konuşlandırılan Patriotların Suriye'ye olası bir askeri müdahalede "şimdilik" kullanılmayacağını belirtti.

Patriotlar "şimdilik" kullanılmayacak

Almanya Savunma Bakanı Maiziere, Türkiye’de konuşlandırılan Patriotların Suriye'ye olası bir askeri müdahalede "şimdilik" kullanılmayacağını belirtti.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:07
330 Okunma
Patriotlar
BERLİN

Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere, NATO kararı kapsamında Türkiye’de konuşlandırılan Alman Patriot füzelerinin Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalede "Şimdilik" kullanılmayacağını ifade etti.

Maiziere, Schleswig-Holstein eyaletinin Neustadt kentindeki donanma birliğini ziyareti sırasında, söz konusu Patriot sistemlerinin kullanımının tamamen savunmaya dayalı ve NATO müttefiki Türkiye’nin korunmasına yönelik olduğunu belirtti.

Suriye’deki durumun çok ciddi olduğuna işaret eden Maiziere, bundan dolayı ‘"ne olacağı" yönündeki spekülasyon yapılamayacağını kaydetti.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Gregor Gysi ise Erfurt kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güneyinde konuşlu Alman Patriot sistemlerinin çekilmesini istedi.

Gysi, söz konusu füzelerin bölgede kalması durumunda, Suriye'ye olası askeri müdahale sırasında Alman ordusunun çatışmanın bir tarafı olabileceği tehlikesinin bulunduğunu kaydetti.

Gysi ayrıca Suriye rejimine karşı askere müdahaleye de karşı çıktı.

Öte yandan,  Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin bakanlar kurulunda Suriye konusunda bilgi verdiğini ifade etti.

Büyük olasılıkla Suriye'de 21. yüzyılın ilk geniş çaplı kimyasal silah kullanımının varsayıldığını ve durumun ciddi olduğunu dile getiren Seibert, kimyasal silah sözleşmesine yönelik bu ihlale  karşı harekete geçilmesi ve uluslararası toplumun buna cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Seibert, Suriye’ye askeri müdahale yapılması konusunda BM kararının gerekli olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine, uluslararası  reaksiyonun nasıl olacağı konusunda spekülasyon yapmak istemediğini, konunun BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldığını, burada açık ve koordineli bir tutum sergilenmesini ümit ettiklerini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:08
Anahtar Kelimeler:
Patriotlar
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