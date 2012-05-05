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PASOK ile koalisyon istemiyoruz

Samaras: Bizim için Yunanistan Meriç'ten başlıyor

PASOK ile koalisyon istemiyoruz

Samaras: Bizim için Yunanistan Meriç'ten başlıyor

05 Mayıs 2012 Cumartesi 09:42
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PASOK ile koalisyon istemiyoruz

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Andonis Samaras, 6 Mayıs seçimlerinden sonra Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) ile bir işbirliğini düşünmediklerini söyledi.
Seçim kampanyası çerçevesinde Evros (Meriç) bölgesini ziyaret eden Samaras, Dedeağaç'ta kapalı spor salonunda halka hitap etti.
Seçim sonrası PASOK ile koalisyon beklentilerine değinen Samaras, ''Birileri PASOK ile koalisyon yapmamız konusunda bize baskı yapıyor. Ancak, teşekkür ederiz, biz almayalım. PASOK ile koalisyon istemiyoruz. Sandıkta bize güçlü bir yetki verin, istikrarlı bir şekilde her şeyi değiştirelim ve yeni bir sayfa açarak, kalkınmanın ve iyimserliğin olduğu bir Yunanistan'a doğru gidelim'' dedi.
Diğer sol partileri de eleştiren Samaras, bu partilerin önerecek yeni projeleri bulunmadığını, krizle ilgili tehlikeli oyunlar peşinde olduklarını öne sürdü.
Aşırı sağ partiler için  ''naziler'' ifadesini kullananan Samaras, ''Bunlar vatan düşmanıdır. Ülkeyi baştan sona yakan Nazilerin Yunan Parlamentosu'na girmesi yasaktır'' diye konuştu.
ND'nin iktidara gelmesi halinde, işsizlik, çiftçilerin desteklenmesi ve kaçak göçmenlerle mücadele konularına öncelik vereceğini belirten Samaras, Burgaz-Dedeağaç Boru Hattı Projesi'nin de yeniden canlandırılması için çalışacağını söyledi.
ND lideri Samaras, Evros bölgesini ziyareti kapsamında Türk-Yunan sınırındaki İpsala Gümrük Kapısı'na da gitti. Meriç Köprüsü üzerinde nöbet tutan Yunan ve Türk askerlerini selamlayarak onlara hediyeler veren Samaras, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük önceliğinin güvenlik konusu olduğunu kaydetti. Meriç Köprüsü'nün bir dostluk ve işbirliği köprüsü olduğunu ifade eden Samaras, ''Bizim için Yunanistan ve Avrupa buradan başlıyor'' dedi.


AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 01:43
Anahtar Kelimeler:
YunanistanSeçimPASOKAndonis Samaras
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