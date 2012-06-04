Parlamentoda, işkencecilerin idamla yargılanma talebi görüşülüyor

Mısır Halk Meclisi Öneri ve Şikayet Komisyonu, bugün Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) milletvekili Muhammed Cemal Haşmet'in sunduğu kanun teklifini görüştü.

Teklife göre herhangi bir görevlinin işkence yapılmasını emretmesi, bizzat kendisinin işkence yapması veya yapılmasına sesiz kalması durumunda işkence yapılan kişi hayatını kaybederse, ölümüne sebep olanlar kasten adam öldürme suçundan idamla yargılanacak. İşkence yapılan kişinin hayatını kaybetmemesi durumunda ise şu anda 3 yıl olarak uygulanan hapis cezasının 5 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrilmesi isteniyor.

Muhammed Cemal Haşmet, meri (mevcut) kanunların halkı işkenceden korumak için yetersiz kaldığını, hazırladıkları yeni düzenlemeyle sistematik işkenceyi önlemeyi hedeflediklerini söyledi.





