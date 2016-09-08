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Paris'te terör alarmı

Fransız polisi, başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan 7 mutfak tüpü ile ilgili olarak bir çifti daha gözaltına aldı.

Paris'te terör alarmı

Fransız polisi, başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan 7 mutfak tüpü ile ilgili olarak bir çifti daha gözaltına aldı.

08 Eylül 2016 Perşembe 10:00
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Paris'te terör alarmı

 Fransız polisi, başkent Paris'te terk edilmiş bir araçta bulunan 7 mutfak tüpü ile ilgili olarak bir çifti daha gözaltına aldı.

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde gece yarısı gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan çiftin polis tarafından sorgulandığını duyurdu.

Polis, Notre Dame Katedrali yakınlarında nehir kıyısına park edilmiş araçta bulunan 7 mutfak tüpüyle ilgili dün bir çifti, ülkenin güneyinde seyahat ederken gözaltına almıştı.

Plakası olmayan araçta yapılan aramada, mutfak tüpüyle birlikte patlayıcı fünye bulunmamıştı.

Terör saldırıları Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek

Fransa'da 2015'te meydana gelen Charlie Hebdo saldırısı sonrasında terör alarmı en yüksek seviyeye çıkartılmış ve 130 kişinin öldüğü 13

Kasım 2015'teki saldırılardan sonra ise terörün Fransa için çok ciddi bir tehdit olduğu belirtilmişti.

Nice'de 15 Temmuz'da meydana gelen ve 85 kişinin öldüğü saldırı sonrasından ise terör tehdidinin Fransa tarihinde görülmemiş kadar yüksek olduğu dile getirilmişti.

İç Güvenlik Genel Müdürü Patrick Calvar mayıs ayında, DAEŞ'in eylemlerinde bomba yüklü araçlar kullanabileceğine dikkati çekmişti.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 10:02
Anahtar Kelimeler:
GözaltıParisFransız PolisiNotre Dame KatedraliCharlie HebdoDAEŞ
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