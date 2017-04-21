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'Paris'teki saldırı Türkiye'nin Kültür Müşavirliğini koruyan ekibe yapıldı'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris'te dün gerçekleşen saldırının Türkiye'nin Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğini de koruma görevi bulunan ekibe yapıldığını bildirdi.

'Paris'teki saldırı Türkiye'nin Kültür Müşavirliğini koruyan ekibe yapıldı'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris'te dün gerçekleşen saldırının Türkiye'nin Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğini de koruma görevi bulunan ekibe yapıldığını bildirdi.

21 Nisan 2017 Cuma 16:28
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'Paris'teki saldırı Türkiye'nin Kültür Müşavirliğini koruyan ekibe yapıldı'

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Anadolu Ajansı ve TRT'ye saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı açıklamada, olaydan saldırı sırasında ofisinde çalışmakta olan Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun'un kendisini araması ile haberdar olduğunu, Aytun'un bina içerisinde kaldığını anlattı. 

Aytun'un tahliyesi için hızlı bir biçimde Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirten Musa, bunun üzerine ilgili polis birimlerinin Aytun'un diğer bina sakinleri ile birlikte ivedilikle tahliyesini sağladığını kaydetti.

Saldırının Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde bulunan polis aracına yönelik gerçekleştiğini aktaran Musa, şöyle devam etti:

"Polis aracının, genel manada güvenlik tedbirlerinin uygulanması bağlamında orada olduğunu anlıyoruz. Bu güvenlik tedbirleri bizim de zaman zaman istediğimiz tedbirlerdir.

Çok yakın bir tarihte yine Fransız makamlarından istemiştik, birkaç nedenle. Bir, 24 Nisan yaklaşıyor. O nedenle bazı taşkınlıklar olabilir. Onun için istemiştik. İki, terör örgütlerinin, PKK, DEAŞ dahil çeşitli eylemler gerçekleştirebileceğine dair, bize intikal eden istihbari bilgilere istinaden tedbir istemiştik. Üçüncü olarak da tabiatıyla Fransa'da olağanüstü hal uygulaması var. Bunların anlaşılan hepsinin bir sonucu olarak burada, çok yakın, müşavirliğimizin hemen önünde bir koruma ekibi vardı.

Maalesef, bizim de güvenliğimizi, Büyükelçiliğimiz Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin de güvenliğini sağlamakla görevli bu ekibe, talihsiz, hain alçakça bir saldırı gerçekleştirildi."

Büyükelçi Musa daha sonra Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun ile birlikte dün akşam polisin öldürüldüğü yere çiçek bıraktı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda bir polis memuru ölmüş, biri polis iki kişi yaralanmıştı.

Diğer taraftan Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin bulunduğu binada da kurşun izleri bulunduğu, bir kuruşunun bina girişindeki cam kapıyı kırdığı görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı MusaSerra Aytun
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