Paris'te sığınmacılara karşı 'kayalı önlem' tepkiye yol açtı

Fransa'nın başkenti Paris'in 18. bölgesinde yer alan La Chapelle köprüsü altına yerleştirilmiş büyük kaya parçaları görenleri şaşırtıyor.

Köprünün biraz ilerisinde bulunan mülteci merkezine alınmayan sığınmacıların çadır kurmasını engellemek için köprü altına kayaların yerleştirilmesi, sığınmacı örgütleri tarafından eleştirildi.

"Yemek dağıtımına devam edeceğiz"

Paris Belediyesi tarafından konulan kayalar hakkında yazılı açıklama yapan sığınmacı örgütü "Solidarite Migrants Wilson", durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu, daha önce de aynı bölgede sığınmacılara yemek dağıtırken tehdit edildiklerini ve engellenmeye çalışıldıklarını bildirdi.

Örgüt, engellemelere rağmen gidecek hiçbir yeri olmadığı için kayalar arasında uyumaya çalışan sığınmacılar olduğuna dikkati çekerek hem mülteci merkezine giriş yapmak için bekleyen hem de bölgedeki çaresiz sığınmacılar için yemek dağıtımına devam edeceğini kaydetti.