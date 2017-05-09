Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95040
ALTIN
141.308
DOLAR
3.5982
STERLIN
4.6511
EURO
3.9185
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Avrupa olmazsa olmazımız
Avrupa olmazsa olmazımız
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin artması bekleniyor
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin...

Paris'te köprü altındaki sığınmacılara operasyon

Fransa'da başkent Paris'in kuzeyindeki La Chapelle bölgesinde köprü altlarında ve otoyol girişinde yaşayan yaklaşık bin sığınmacı sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

Paris'te köprü altındaki sığınmacılara operasyon

Fransa'da başkent Paris'in kuzeyindeki La Chapelle bölgesinde köprü altlarında ve otoyol girişinde yaşayan yaklaşık bin sığınmacı sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

09 Mayıs 2017 Salı 11:25
24 Okunma
Paris'te köprü altındaki sığınmacılara operasyon

PARİS

Fransa'da başkent Paris'in kuzeyindeki La Chapelle bölgesinde köprü altlarında ve otoyol girişinde yaşayan yaklaşık bin sığınmacı sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çoğunluğu Afgan ve Sudanlı bin civarında sığınmacının kaldığı köprü altları ve otoyol girişindeki kampların yasa dışı olduğu belirtilerek, buraların "güvenlik açısından olduğu kadar sığınmacılar ve çevredeki halk için de hijyen riski oluşturduğu" kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle sığınmacıların sabahın erken saatlerinde buralardan tahliye edildiği bildirildi.

Konuttan Sorumlu Bakan Emmanuelle Cosse da 350 polis ve 100'den fazla belediye ve sivil toplum kuruluşu çalışanının katıldığı tahliye operasyonunun yerel saatle 06.00'da (TSİ 07.00) başladığını, otobüslerle götürülen 800 ila bin sığınmacının Paris ve çevresindeki göçmen merkezlerine yerleştirileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ParisFransaLa ChapelleSığınmacıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da terör şüphesiyle bir asker daha yakalandı
Almanya’da terör şüphesiyle bir asker daha yakalandı
ABD'nin Haitili göçmenlerin suç kaydını araştırdığı iddia edildi
ABD'nin Haitili göçmenlerin suç kaydını araştırdığı iddia edildi
BM: Akdeniz'de 245 sığınmacı kayboldu
BM: Akdeniz'de 245 sığınmacı kayboldu
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesi çarpıştı
ABD savaş gemisiyle Güney Koreli balıkçı teknesi çarpıştı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vaatler dikkati çekiyor
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vaatler dikkati çekiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ