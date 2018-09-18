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Paris'te çeteler arası silahlı çatışmada: 1 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te iki suç örgütü arasında sokakta çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Paris'te çeteler arası silahlı çatışmada: 1 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te iki suç örgütü arasında sokakta çıkan silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu bildirildi.

18 Eylül 2018 Salı 09:39
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Paris'te çeteler arası silahlı çatışmada: 1 ölü

PARİS

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, Paris'in kuzeyinde bulunan Saint-Denis banliyösünde akşam iki suç örgütü arasında çatışma çıktı.

Haberde, Romain Rolland Bulvarı'nda silahlı bir grubun ateş etmesi üzerine diğer gruptan karşılık verildiği, çıkan çatışmada yaralananların olduğu kaydedildi.

"Actu17" adlı yerel haber sitesi de yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini yazdı. Bir kişinin ise Bichat hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Paris'in Saint-Denis banliyösü son dönemlerde şiddet olaylarına sahne oluyor. Çatışma sonrası polisin bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaParisSilahlı çatışmaçeteSuç örgütü
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