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Paris'te bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisinin bulunduğu binadakiler bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Paris'te bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisinin bulunduğu binadakiler bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

20 Mart 2017 Pazartesi 14:54
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Paris'te bomba alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te mali savcılık ofisinin bulunduğu binadakiler bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Paris polisine TSİ 12.00 sıralarında gelen bomba ihbarı üzerine, mali savcılık ofisi binasına bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Binadaki çalışanlar dışarı çıkarılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Paris'in ikinci büyük havalimanı Orly'de geçen cumartesi günü de bir saldırgan devriye gezen bir askerin silahını almak istemiş ve vurularak öldürülmüştü.

Terör endişesi nedeniyle son günlerde panik yaşanan Paris'te geçen perşembe günü de IMF binasına bombalı paket gönderilmiş, paketin açılması sırasında bir görevli hafif yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaBomba IhbarıPariste Bomba Alarmı
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